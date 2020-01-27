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В Ірані пасажирський авіалайнер під час посадки вилетів за межі аеропорту на шосе

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Пасажирський лайнер іранської авіакомпанії Caspian Airlines, який вилетів зі столиці країни Тегерана сьогодні вранці, при посадці в аеропорту Махшахра викотився за межі смуги і заїхав на шосе Махшахр-і-Ахваз, пише УНН з посиланням на агентство IRNA та видання Tehran Times.

В Ірані пасажирський авіалайнер під час посадки вилетів за межі аеропорту на шосе

На його борту, стверджує Associated Press, знаходилися приблизно 150 осіб, ніхто не постраждав. Представник аеропорту повідомив IRNA, що пілот лайнера зробив пізній захід на посадку.

Судячи з кадрів, опублікованими агентством ISNA, літак опинився посеред автомобільної вулиці. Пасажири покидали лайнер, у якого не випущені стійки шасі, з допомогою очевидців інциденту. Як уточнює AP, поки не ясно, чи були з випуском шасі проблеми, або стійки зламалися вже після посадки.

За попередніми даними, пілот рейсу 6936 не впорався з керуванням та перелетів точку приземлення.

خروج هواپیمای پرواز کاسپین از باند فرودگاه در #ماهشهر pic.twitter.com/qBZ4IFwZdz

— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 27, 2020

خروج مسافران از هواپیمای کاسپین که امروز در #ماهشهر از باند خارج شد pic.twitter.com/r525WjehMG

— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 27, 2020

Зазначимо, що пасажирський літак, що розбився в понеділок в афганській провінції Газні, міг належати іноземній авіакомпанії.

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