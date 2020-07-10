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В интуиции нет никакой мистики - психолог

В интуиции нет никакой мистики - психолог

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Бытует мнение, что интуиция — это эзотерика, нечто мистическое. Однако это не так. Интуиция — это результат большого жизненного опыта. Об этом в комментарии УНН сообщила кандидат психологических наук, эксперт по психологической кибербезопасности, президент "Международной ассоциации независимых экспертов медиапространства" Наталия Бугаева.

“Интуиция основана на опыте (интеллектуальном, социальном, эмоциональном), который обрабатываясь в бессознательном, возникает в сознании как решение, не имеющее доказательств. Различная информация об окружающем мире поступает по разным каналам восприятия в головной мозг и хранится в виде воспоминаний, опыта, образов, шаблонов. При возникновении определенных ситуаций, мозг обрабатывает полученную информацию в бессознательном настолько быстро, что сознание самого процесса обработки не замечает.

Мозг воспринимает ситуацию целиком, сопоставляет полученную информацию с личным опытом, ассоциативными связям между понятиями и проявляется в виде эмоциональной реакции на ситуацию. В результате человек принимает решение на основании возникающих ощущений”, — говорит психолог.

По ее словам, проявление интуиции зависит от жизненных ситуаций, которые человек пережил сам или же наблюдал у сторонних.

“Интересна теория зеркальных нейронов, согласно которой, помимо личного опыта, человек может усваивать опыт, наблюдая за действиями других людей. При этом, в головном мозге наблюдающего активируются участки, отвечающие за выполнение этих действий в реальности, как если бы он тоже совершал эти действия, а не только наблюдал. Так формируется определенный опыт, который накапливается в течение жизни. Этот опыт задействуется при воздействии каких-либо триггеров, связанных с ситуацией, распознаваемой мозгом как аналогичной той, о которой уже есть представление. Зеркальные нейроны активируются, и мозг достраивает ситуацию по имеющемуся шаблону, выстраивая предполагаемые последовательности событий или действий, по сути основанные на совокупности предыдущего индивидуального опыта каждого человека.
Люди имеют разные физиологические и психологические особенности и разный опыт. Именно поэтому у одних интуиция проявляется, а у других нет”, — поясняет Бугаева.

Интересно, что сильную интуицию или политическое чутье часто приписывают первым лицам мира, таким как Президент США Дональд Трамп, Президент Франции Эммануэль Макрон и даже прагматичному канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Интуиция нередко помогает сделать правильный выбор при отборе кадров, говорит и.о. Министра энергетики Ольга Буславец.

“Скажу честно, что иногда на собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей”, — рассказала она в одном из крайних своих интервью.

Интуиция действительно уже давно является одним из методов подбора людей на работу. Согласно исследованиям, 96% рекрутеров так или иначе используют свою интуицию. Они утверждают, что интуиция срабатывает как предохранитель, когда пытаются обмануть наш разум. В интернете же есть множество объявлений и коучингов, где рекрутерам предлагают развивать свою интуицию как неотъемлемый метод отбора персонала.

Однако Бугаева считает, что полагаться только на одну интуицию не стоит.

“Тем более если от правильности вашего решения зависит судьба другого человека. Последовательности, которые выстраивает мозг, при бессознательной обработке получаемой информации, могут основываться на ассоциациях, которые являются ложными или искаженными и поэтому не соответствуют действительности. Чувство уверенности и правильности решения, таким образом, будет основываться на неверных составляющих, в результате чего произойдет ложное эмоциональное реагирование. Иными словами, мозг распознает ситуацию как знакомую, но она не является релевантной принятому решению в данном контексте и будет неверно трактованы. Логика и рациональный анализ очень важны для принятия правильного решения. Перефразируя известную мысль, хочу сказать: “Интуиции доверяй, но хорошо ее проверяй”, — резюмировала психолог.

Украинские Национальные Новости

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