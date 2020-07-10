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В інтуїції немає ніякої містики - психолог

В інтуїції немає ніякої містики - психолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Існує думка, що інтуїція - це езотерика, щось містичне. Однак це не так. Інтуїція - це результат великого життєвого досвіду. Про це в коментарі УНН повідомила кандидат психологічних наук, експерт з психологічної кібербезпеки, президент "Міжнародної асоціації незалежних експертів медіапростору" Наталія Бугайова.

“Інтуїція формується на досвіді (інтелектуальному, соціальному, емоційному), який, оброблюючись в несвідомому, виникає у свідомості як рішення, що не має доказів. Різна інформація про навколишній світ надходить по різних каналах сприйняття у головний мозок і зберігається там у вигляді спогадів, досвіду, образів, шаблонів. При виникненні певних ситуацій, мозок обробляє отриману інформацію в несвідомому настільки швидко, що свідомість, самого процесу обробки не помічає.

Мозок сприймає ситуацію цілком, зіставляє отриману інформацію з особистим досвідом людини та асоціативними зв’язками між поняттями і проявляється у вигляді емоційної реакції на ситуацію. В результаті, людина приймає рішення на підставі відчуттів, що в неї виникають”, — каже психолог.

За її словами, прояв інтуїції залежить від життєвих ситуацій, які людина пережила сама або ж спостерігала у сторонніх.

“Цікава теорія дзеркальних нейронів, згідно з якою, крім особистого досвіду, людина може засвоювати досвід, спостерігаючи за діями інших людей. При цьому в головному мозку спостерігача активуються ділянки, що відповідають за виконання цих дій в реальності, нібито він теж здійснює ці дії, а не тільки спостерігає. Так формується певний досвід, який накопичується протягом життя. Цей досвід буде задіюватись при впливі будь-яких тригерів, пов’язаних з ситуацією, що розпізнається мозком як аналог тієї, про яку вже є уявлення.

Дзеркальні нейрони активуються, і мозок добудовує ситуацію за наявним шаблоном, вибудовуючи передбачувані послідовності подій або дій, які по суті засновані на сукупності попереднього індивідуального досвіду кожної людини окремо. Люди мають різні фізіологічні та психологічні особливості і різний досвід. Саме тому в одних інтуїція проявляється, а в інших — ні”, — пояснює Бугайова.

Цікаво, що сильну інтуїцію або політичне чуття часто приписують першим особам світу, таким як Президент США Дональд Трамп, Президент Франції Еммануель Макрон і навіть прагматичному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

Інтуїція не рідко допомагає зробити правильний вибір при відборі кадрів, каже в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець.

“Скажу чесно, що іноді на співбесідах я прислухаюся до своєї інтуїції, тому що дуже добре відчуваю людей”, — розповіла вона в одному з крайніх своїх інтерв’ю.

Інтуїція дійсно вже давно є одним з методів підбору людей на роботу. Згідно з дослідженнями, 96% рекрутерів так чи інакше використовують свою інтуїцію. Вони стверджують, що інтуїція спрацьовує як запобіжник, коли намагаються обдурити наш мозок. В інтернеті ж є безліч оголошень і коучингів, де рекрутерам пропонують розвивати свою інтуїцію як невід’ємний метод відбору персоналу.

Однак Бугайова вважає, що покладатися лише на одну інтуїцію не варто.

“Тим більше якщо від правильності вашого рішення залежить доля іншої людини. Послідовності, які вибудовує мозок, при несвідомій обробці одержуваної інформації, можуть ґрунтуватися на асоціаціях, які є помилковими або спотвореними і тому не відповідають дійсності. Почуття впевненості і правильності рішення, таким чином, буде ґрунтуватися на невірних складових, в результаті чого відбудеться помилкове емоційне реагування. Іншими словами, мозок розпізнає ситуацію як знайому, але вона не є релевантною прийнятому рішенню в даному контексті і буде невірно трактованою. Логіка і раціональний аналіз дуже важливі для прийняття правильного рішення. Перефразовуючи відому думку, хочу сказати: “Інтуїції довіряй, але добре її перевіряй”, — резюмувала психолог.

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