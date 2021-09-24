В Институте нацпамяти объяснили, почему Путин говорит об "одном народе" с украинцами

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Российское руководство в лице Владимира Путина пытается убедить всех в том, якобы украинцы и россияне один народ - из-за неполноценности российской империи без украинской составляющей. Об этом заявил директор Украинского Института национальной памяти Антон Дробович, выступая на Молодежной встрече Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", передает УНН.

Он отметил, что, по мнению специалистов, империи не могут жить без сателлитов — стран, которые эту империю создают.

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“Украина стала одной из наций, которая является ключевой для формирования Российской империи. Российская империя классическая, или Российская империя 2.0 под названием Советский Союз, — мы являемся составляющей. Нет украинской составляющей — нет полноценной российской империи, говорят специалисты”, — отметил Директор Украинского Института национальной памяти.

Добавим

Именно этим, по его словам, объясняется угнетения Россией крымских татар, уничтожение языков коренных народов и тому подобное.

“Они их просто уничтожают, это классическая тактика ассимиляции. Запрещают политические партии, национальные организации. Они имеют чисто имперские планы, а Украину, поскольку она имеет определенную историческую и культурную близость к Московии, пытаются включить в проект „Один народ“, — пояснил Дробович.

„Но проблема в том, что если они сейчас так обращаются с теми, кто сейчас формально является с ними „одним народом“, хотя там более 20 национальных республик, то что же будет с нами — со страной, которая научилась быть самой собой?“ — подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опрос: 55% украинцев не согласны с заявлением Путина об „одном народе“

„Мы долго шли по этому пути — тысячу лет пытались стать самими собой, чувствовали что-то, но не могли сформулировать. Наконец сформулировали: у Котляревского, у Сковороды, у Шевченко. Оно вылилось в политическом измерении — Украинская республика в 1917-1921 годах. Она была уничтожена Советским Союзом, но так, что об этой республике мечтали и умирали, СССР не решился отменить Украину и провозгласил УССР. Это дало нам некий квазипродукт, но в 1991 году мы, наконец, стали собой“, — отметил Директор Украинского Института национальной памяти.

„Это очень опасно — раствориться в одном народе с людьми, которые не прошли этот путь, которые только научились, что ассимилировать и уничтожать. Это очень опасная история. Даже сейчас многие из тех, кто ностальгирует по СССР. Я очень не хотел бы, чтобы мои дети оказались в ГУЛАГе, в фильтрационном лагере в плену у нацистов, откуда их якобы освободили „свои“, которые потом скажут: „Красноармейцы в плен не попадают“, — резюмировал Антон Дробович.

Ранее

Президент Российской Федерации Владимир Путин опубликовал ранее обещанную статью о том, что украинцы и россияне якобы “один народ ”, где он объяснил свои взгляды на данный вопрос. Стоит также отметить, что статья опубликована на сайте Кремля на русском и украинском языках.

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