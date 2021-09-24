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В Индии салон красоты оштрафовали на 271 тыс. долларов за неудачную прическу модели

Киев  •  УНН

 • 24069 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Индии суд по делам потребителей обязал салон красоты заплатить модели 271 тыс. долларов в качестве компенсации за плохую стрижку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Сообщают, что в 2018 году модель поехала в известный в Индии салон красоты и дала парикмахеру конкретные указания по поводу стрижки, но ей обрезали больше волос, чем она попросила. Как указал суд, плохая прическа нанесла женщине огромный ущерб, так как именно благодаря длинным волосам она имела работу. Добавим, что модель работала в компании, где производят средства для волос.

Когда девушка стала жаловаться, ей предложили бесплатное лечение волос. Женщина заявила в суде, что лечение было “сомнительным и привело к повреждению ее волос”.

Национальная комиссия по решению потребительских споров заявила, что инцидент полностью изменил жизнь девушки и разрушил ее мечту стать топ-моделлю.

“Она пережила серьезный психический срыв и травму из-за халатности парикмахера, поэтому не смогла сосредоточиться на своей работе и в конце концов потеряла ее”, — говорится в сообщении.

Отмечают, что салон может обжаловать приговор.

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