В Індії салон краси оштрафували на 271 тис. доларів за невдалу зачіску моделі

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Повідомляють, що 2018 року модель поїхала у відомий в Індії салон краси й дала перукарю конкретні вказівки щодо стрижки, але їй обрізали більше волосся, ніж вона попросила. Як зазначив суд, погана зачіска завдала жінці величезних збитків, тому що саме завдяки довгому волоссю вона мала роботу. Додамо, що модель працювала в компанії, де виробляють засоби для волосся.

Коли дівчина стала скаржитися, їй запропонували безкоштовне лікування волосся. Жінка заявила у суді, що лікування було “сумнівним і призвело до пошкодження її волосся”.

Національна комісія з вирішення споживчих суперечок заявила, що інцидент повністю змінив життя дівчини й зруйнував її мрію стати топмоделлю.

“Вона пережила серйозний психічний зрив і травму через недбалість перукарки, тому не могла зосередитися на своїй роботі і зрештою втратила її”, — ідеться у повідомленні.

Зазначають, що салон може оскаржити вирок.

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