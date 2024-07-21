В Грузии начали допросы добровольцев, которые воевали в Украине против россии

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала вызывать на допрос грузинских добровольцев, которые воевали в Украине против российских войск. Как передает УНН, об этом сообщает Эхо Кавказа.

Детали

В Тбилисском городском суде уже допросили активиста "Антикоррупционного движения" Лашу Чигладзе, который, по данным СМИ, участвовал в боевых действиях в Украине в прошлом году и был награжден медалью за мужество.

По информации провластного телеканала "Имеди", Чигладзе проходит по делу о "заговоре с целью свержения власти и подготовки терроризма". Что имеется в виду под второй частью формулировки, непонятно, поскольку в Уголовном кодексе Грузии такой статьи нет. На дело активиста наложен гриф "секретно", и ни Чигладзе, ни его адвокат не могут говорить о деталях дела.

Мне сказали, что год назад было начато следствие, связанное с государственным переворотом, и были качество вопросы об этом... (Спрашивали - ред.), когда уехал, когда приехал из Украины. Были общие вопросы - сказал Чигладзе в комментарии оппозиционному телеканалу «Мтавари».

В то же время адвокат Лаша Ткешеладзе назвал дело политическим.

Указанное дело абсурдное, не имеет никакого отношения к закону, и Лашу вызвали потому, что он боролся в Украине против россии - заявил Ткешеладзе.

Добавим

Как пишет News Georgia, в субботу о вызове на допрос сообщил другой член "Антикоррупционного движения", который воевал в Украине, Надим Хмаладзе. Связан ли вызов с делом, в котором фигурирует Чигладзе, пока неизвестно. "СГБ вызывает по статьям о государственном перевороте и терроризме", - написал Хмаладзе. В ближайшие дни Хмаладзе ответит на вопросы СГБ в присутствии судьи.

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