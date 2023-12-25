В Грузии из-за непогоды частично приостанавливается железнодорожное сообщение

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На западе Грузии остановлено движение пассажирских поездов из-за непогоды, которая привела к обесточиванию некоторых контактных сетей, сообщает NewsGeorgia, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что из-за обесточивания некоторых участков на западе Грузии остановлено движение пассажирских поездов. Поезда возобновят движение, как только возобновится подача электроэнергии к контактной сети.

Также завтра в Грузии ожидаются сложные сложные метеорологические условия: в ряде районов снегопад, сильный ветер, туман, метель, гололедица, налипание снега на линиях электропередач. Лавинная опасность в высокогорных районах, на море сильный шторм до 6 баллов. Угроза оползней.

Напомним,

22 декабря из-за шторма в Германии несколько поездов дальнего следования были задержаны или отменены.