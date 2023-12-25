В Грузии из-за непогоды частично приостанавливается железнодорожное сообщение
Киев • УНН
Непогода остановила движение пассажирских поездов на западе Грузии из-за обесточенных контактных сетей. Движение поездов будет восстановлено после проведения ремонтных работ.
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На западе Грузии остановлено движение пассажирских поездов из-за непогоды, которая привела к обесточиванию некоторых контактных сетей, сообщает NewsGeorgia, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что из-за обесточивания некоторых участков на западе Грузии остановлено движение пассажирских поездов. Поезда возобновят движение, как только возобновится подача электроэнергии к контактной сети.
Также завтра в Грузии ожидаются сложные сложные метеорологические условия: в ряде районов снегопад, сильный ветер, туман, метель, гололедица, налипание снега на линиях электропередач. Лавинная опасность в высокогорных районах, на море сильный шторм до 6 баллов. Угроза оползней.
Напомним,
22 декабря из-за шторма в Германии несколько поездов дальнего следования были задержаны или отменены.
В Грузии из-за непогоды частично приостанавливается железнодорожное сообщение
Непогода остановила движение пассажирских поездов на западе Грузии из-за обесточенных контактных сетей. Движение поездов будет восстановлено после проведения ремонтных работ.
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