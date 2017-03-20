В.Гройсман: правительство в 2017 году сосредоточится на реформе пенсионной системы

Анализируя результаты работы Правительства в течение 11 месяцев, Премьер-министр отметил, что с первого дня перед Кабинетом Министров Украины стояла сложная задача - обеспечить экономическую стабилизацию, ускорить экономический рост и стабилизировать ситуацию в стране.

По результатам деятельности в 2016 году был достигнут положительный сигнал относительно роста экономики на 2,2% ВВП и почти 5% - в 4 квартале.

В 2016 году Правительство вдвое повысило минимальную заработную плату, что не было сделано до этого.

Также были осуществлены первые шаги, "чтобы должным образом оценить труд украинского врача, учителя, поддержать украинских воинов, выполнить наш социальный контракт".

"Мы пошли на повышение заработных плат, мы будем идти дальше для того, чтобы выполнять наш социальный контракт. Следующей нашей задачей будет изменение пенсионной системы страны. Очень несправедливо, когда украинцы живут тотально в бедности, особенно на пенсии, когда украинцы живут на 7 лет меньше, чем наши соседи в европейских странах, несправедливо, когда украинцы ездят по разбитым дорогам", - отметил он.

Как сообщал УНН, блокада неподконтрольных украинскому правительству территорий, организованная активистами, приведет к сдерживанию экономического роста страны.