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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Гройсман: правительство в 2017 году сосредоточится на реформе пенсионной системы

В.Гройсман: правительство в 2017 году сосредоточится на реформе пенсионной системы

Киев • УНН

 • 9711 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Правительство будет идти дальше в выполнении социального контракта и в 2017 году сосредоточится над реформой пенсионной системы страны. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Совета регионального развития под председательством Президента Украины Петра Порошенко, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Анализируя результаты работы Правительства в течение 11 месяцев, Премьер-министр отметил, что с первого дня перед Кабинетом Министров Украины стояла сложная задача - обеспечить экономическую стабилизацию, ускорить экономический рост и стабилизировать ситуацию в стране.

По результатам деятельности в 2016 году был достигнут положительный сигнал относительно роста экономики на 2,2% ВВП и почти 5% - в 4 квартале.

В 2016 году Правительство вдвое повысило минимальную заработную плату, что не было сделано до этого.

Также были осуществлены первые шаги, "чтобы должным образом оценить труд украинского врача, учителя, поддержать украинских воинов, выполнить наш социальный контракт".

"Мы пошли на повышение заработных плат, мы будем идти дальше для того, чтобы выполнять наш социальный контракт. Следующей нашей задачей будет изменение пенсионной системы страны. Очень несправедливо, когда украинцы живут тотально в бедности, особенно на пенсии, когда украинцы живут на 7 лет меньше, чем наши соседи в европейских странах, несправедливо, когда украинцы ездят по разбитым дорогам", - отметил он.

Как сообщал УНН, блокада неподконтрольных украинскому правительству территорий, организованная активистами, приведет к сдерживанию экономического роста страны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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