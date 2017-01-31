В.Гройсман: ситуация в Авдеевке остается сложной, работают необходимые службы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Ситуация в Авдеевке, которую в течение ночи обстреляли из "Градов", остается сложной, на месте работают необходимые службы для поддержки обеспечения всех систем. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter, передает УНН.
"Отдельно о состоянии дел в Авдеевке - ситуация сложная, но все необходимые службы работают на месте, чтобы поддерживать обеспечение всех систем. Главное - это прекращение обстрелов, которые делаются специально против людей, которые ни в чем не виноваты и уже третий год являются жертвами российской агрессии", - отметил он.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.