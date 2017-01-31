В.Гройсман: ситуація в Авдіївці залишається складною, працюють необхідні служби
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Ситуація в Авдіївці, яку протягом ночі обстріляли з "Градів", залишається складною, на місці працюють необхідні служби для підтримки забезпечення всіх систем. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Twitter, передає УНН.
"Окремо про стан справ в Авдіївці – ситуація складна, але всі необхідні служби працюють на місці, щоб підтримувати забезпечення всіх систем. Головне – це припинення обстрілів, які робляться навмисно проти людей, які ні в чому не винні і вже третій рік є жертвами російської агресії", - зазначив він.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.