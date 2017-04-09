В.Гройсман поздравил украинских боксеров с победами

"Замечательный утро для украинских боксеров - три поединка и 3 уверенных победы Украинский Искренне поздравляю Чемпионов Александра Усика, Александра Гвоздика и Василия Ломаченко. Так держать! Слава Украине! ", - написал В.Гройсман.

Как сообщал УНН, украинский боксер и чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко защитил свой титул в поединке против американца Джейсона Соси .

Кроме того, Александр Усик защитил титул чемпиона мира по боксу по версии WBO в первом тяжелом весе в бою против американца Майкла Хантера, одержав победу в 12-тираундовому поединке за одноголосым решением судей .