В.Гройсман поздравил украинских боксеров с победами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил украинских боксеров Александра Усика, Александра Гвоздика и Василия Ломаченко с победами в поединках, которые они выбороли сегодня ночью. Об этом Премьер написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Замечательный утро для украинских боксеров - три поединка и 3 уверенных победы Украинский Искренне поздравляю Чемпионов Александра Усика, Александра Гвоздика и Василия Ломаченко. Так держать! Слава Украине! ", - написал В.Гройсман.
Как сообщал УНН, украинский боксер и чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко защитил свой титул в поединке против американца Джейсона Соси .
Кроме того, Александр Усик защитил титул чемпиона мира по боксу по версии WBO в первом тяжелом весе в бою против американца Майкла Хантера, одержав победу в 12-тираундовому поединке за одноголосым решением судей .