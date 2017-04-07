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В.Гройсман попросил депутатов поддержать 5 реформ правительства

В.Гройсман попросил депутатов поддержать 5 реформ правительства

Киев  •  УНН

 • 13518 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил парламент поддержать правительство во внедрении пяти необходимых Украине реформ и изменить законодательство по развитию инновационных технологий и технологических парков. Об этом В.Гройсман заявил во время "часа вопросов к правительству", передает корреспондент УНН.

"Критически важным в этом году является проведение 5 ключевых реформ и будем просить украинский парламент поддержать это. И после того, как мы внедрим эти решения, вы сможете абсолютно честно и открыто смотреть людям в глаза, потому что и в 2017, и в 2018 году, и в последующие годы и пенсия будет расти, и цены будут стабильны, и заработная плата будет более высокая. И мы будем иметь более стабильную национальную валюту и сможем двигаться вперед", - сказал В.Гройсман.

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Он отметил, что правительство будет также просить парламент принять законодательство по развитию украинских инновационных технологий и развития технологических парков.

"Это законодательство, которое мы планируем разработать в ближайшее время и внести в украинский парламент. У нас есть достаточно амбициозные планы, но нам нужна поддержка 226 народных депутатов Украины", - добавил В.Гройсман.

По его словам, эти решения позволят с 1 октября значительно повысить пенсии украинским гражданам.

"Нам надо отбить атаку аголтелого популизма в очередной раз и мы обеспечим экономический рост и успех нашей страны - прогнозируемость развития Украины, которое будет понимать каждый украинский гражданин. Хочу привлечь всех нас к общей победе", - отметил глава правительства.

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