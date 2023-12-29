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В Гайану прибыл британский корабль, Венесуэла в ответ развернула войска

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 03:40  •  12504 просмотра

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Венесуэла разворачивает войска в ответ на появление британского военного корабля в Гайане на фоне территориального спора в Эссекибо.

Венесуэла развернула войска недалеко от границы с Гайаной после того, как на фоне территориального спора по региону Эссекибо туда прибыл военный корабль Великобритании Британии. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Венесуэла имеет право на на защиту, спокойствие и мир. Мы не приемлем провокаций, угроз от кого-либо

заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, обвинив Гайану в нарушении соглашения о продолжении переговоров без использования оружия.

Командующий ВМС Венесуэлы Нил Вилламизар проинформировал о развертывании 5682 военнослужащих, 12 самолетов, трех патрульных кораблей, семи ракетных катеров и восьми амфибий.

Контекст

Сегодняшние действия, которые, по словам Мадуро, были лишь первым этапом более широкого плана, могут привести к эскалации затянувшегося спора между соседними странами относительно Эссекибо, региона размером примерно с Флориду, который контролируется Гайаной, но на который претендует Венесуэла. с 19 века.

Гайана и Венесуэла договорились не применять силу в территориальном конфликте15 декабрь 2023, 16:23 • 29749 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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До Гаяни прибув британський корабель, Венесуела у відповідь розгорнула війська
British ship arrives in Guyana, Venezuela responds by deploying troops
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