В Гайану прибыл британский корабль, Венесуэла в ответ развернула войска
Киев • УНН
Венесуэла разворачивает войска в ответ на появление британского военного корабля в Гайане на фоне территориального спора в Эссекибо.
Венесуэла развернула войска недалеко от границы с Гайаной после того, как на фоне территориального спора по региону Эссекибо туда прибыл военный корабль Великобритании Британии. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
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Командующий ВМС Венесуэлы Нил Вилламизар проинформировал о развертывании 5682 военнослужащих, 12 самолетов, трех патрульных кораблей, семи ракетных катеров и восьми амфибий.
Контекст
Сегодняшние действия, которые, по словам Мадуро, были лишь первым этапом более широкого плана, могут привести к эскалации затянувшегося спора между соседними странами относительно Эссекибо, региона размером примерно с Флориду, который контролируется Гайаной, но на который претендует Венесуэла. с 19 века.
Гайана и Венесуэла договорились не применять силу в территориальном конфликте15 декабрь 2023, 16:23 • 29749 просмотров
В Гайану прибыл британский корабль, Венесуэла в ответ развернула войска
Венесуэла разворачивает войска в ответ на появление британского военного корабля в Гайане на фоне территориального спора в Эссекибо.
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