В G7 призвали рф освободить всех политических заключенных

Министры иностранных дел стран "Группы семи" осудили систематические репрессии кремля в отношении несогласных граждан и призвали рф освободить всех политических заключенных. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел "Группы семи" на итальянском острове Капри, пишет УНН.

Детали

Мы не откажемся от привлечения к ответственности виновных в смерти Алексея Навального, в том числе продолжения введения ограничительных мер и других ответных действий в ответ на нарушения прав человека в России. Мы осуждаем систематические репрессии кремля в отношении несогласных, и мы призываем Россию освободить всех политических заключенных - говорится в заявлении.

Напомним,

Министры иностранных дел стран "Группы семи" призывают россию прекратить использовать теракт в "Крокус Сити Холл" под Москвой 22 марта для своих дезинформационных атак против Украины.