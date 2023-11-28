В Финляндии снесут здание консульства рф в Турку и построят на его месте детский сад
Киев • УНН
Финский город Турку покупает бывшее российское консульство за 1,6 миллиона евро, чтобы снести его и построить детский сад.
Городские власти финского города Турку покупает бывшее генконсульство россии, чтобы снести его и построить там детский сад. Об этом сообщили YLE, пишет УНН.
Детали
Сейчас здание бывшего консульства рф принадлежит государственному отделу недвижимости сената. Однако городские власти финского города Турку вчера единогласно приняли решение о покупке недвижимости.
Нынешний владелец и город договорились о цене покупки в 1,6 миллиона евро. Площадь здания главного консульства составляет 2000 квадратных метров.
Городские власти также одобрили, что недвижимость 1974 года, вероятно, снесут, а на его месте построят новое здание, скорее всего, детский сад.
Напомним
1 октября Финляндия отозвала лицензию генерального консульства россии в городе Турку в ответ на заявление россии о закрытии Генерального консульства Финляндии в санкт-петербурге.
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В Финляндии снесут здание консульства рф в Турку и построят на его месте детский сад
Финский город Турку покупает бывшее российское консульство за 1,6 миллиона евро, чтобы снести его и построить детский сад.
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