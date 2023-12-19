В Эквадоре будут изучать опыт украинской "Дії"

Эквадор присоединился к группе стран, которые будут сотрудничать с Агентством международного развития США USAID и правительством Украины над развитием электронного управления, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

В видеообращении администратор USAID Саманта Пауэр назвала украинское электронное приложение "Дія" "историей успеха", которая показывает, что "украинцы не только защищают будущее демократии, а также несут демократию в будущее".

"Дія показывает демократиям повсюду, как мы можем применять технологии для предоставления жизненно важных услуг более равноправно и более эффективно чем когда-либо и таким образом уменьшить возможности для коррупции и больше соединить правительство с гражданами", - сказала Пауэр, обращаясь к участникам Саммита "Дія" в Киеве.

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Во время саммита посол США в Украине Бриджит Бринк также объявила о расширении работы USAID в Украине, в частности в создании "цифровых экосистем и поддержки экономического роста, прозрачного восстановления и е-услуг для граждан и бизнеса, который поддерживает антикоррупционные меры", сообщили в USAID.

В ведомстве подчеркнули, что электронный доступ к государственным услугам стал еще важнее, "после полномасштабного вторжения россии в Украину и "Дію" также применяли, чтобы поддержать временно перемещенных украинцев и тех, на кого повлияла война".

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