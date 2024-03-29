В Душанбе задержали 9 человек по подозрению в причастности к московскому теракту

В Таджикистане задержали девять жителей пригорода Душанбе по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта на концерте в москве. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.

Детали

Сообщается, что в задержании участвовали российские правоохранители. Жителей Душанбе, которых доставили в участок, подозревают в связи с ИГИЛ.

Ранее местные СМИ писали, что близкие обвиняемого в совершении теракта Фаридуна Шамсиддина исчезли в Таджикистане после визита "людей в официальной одежде".

Напомним

22 марта вооруженные автоматическим оружием люди расстреляли зрителей концерта в москве. 143 человека погибли в результате стрельбы и возникшего пожара. По состоянию на сейчас задержаны 11 человек, в том числе четыре вероятных террориста, которые, по версии следствия, непосредственно осуществили атаку.

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