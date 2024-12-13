В Дрогобычском районе Львовской области есть попадание в объект критической инфраструктуры: возник пожар
Киев • УНН
В Дрогобычском районе зафиксировано попадание ракеты в объект критической инфраструктуры, возник пожар. Пострадавших нет, спасатели работают на месте происшествия.
На Львовщине во время сегодняшней масштабной атаки по Украине армией рф были нанесены ракетные удары по одному из объектов критической инфраструктуры в Дрогобычском районе, зафиксировано попадание. Об этом в пятницу сообщил начальник Дрогобычской РВА Степан Кулиняк, передает УНН.
Во время утренней ракетной атаки враг в очередной раз атаковал один из объектов критической инфраструктуры в Дрогобычском районе. Самое важное: информации о пострадавших, к счастью, нет. В результате попадания возник пожар, который ликвидируют спасатели. Все экстренные и профильные службы работают на месте происшествия
Ранее
Председатель ОВА Максим Козицкий сообщал, что армия рф нанесла удары по энергетическим объектам Львовской области.
По данным Укрэнерго, в результате массированной ракетно-дроновой атаки рф повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах, графики отключений на сегодня усилили - сейчас во всех регионах применяются три очереди одновременно.