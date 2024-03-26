В ГОТ отчитались о заключении контрактов по поставке воды для ВСУ на 410 миллионов гривен. Заявили об экономии средств

"Государственный оператор тыла" (ГОТ) заключил договоры по поставке воды для украинской армии на 410 миллионов гривен. Закупочная цена, в среднем, была уменьшена на 39%. Об этом сообщает пресс-служба ГОТ, пишет УНН.

Детали

"Закупка состоялась в системе Prozorro. Благодаря конкуренции удалось закупить воду в среднем по 3,46 грн за литр, что на 39% дешевле, чем в договорах до начала работы ГOT. За квартал экономия составит более 233 млн грн", - говорится в сообщении.

В ГОТ добавили, что победителями тендеров стали ЧАО "Оболонь" и ООО "Аквапласт".

Срок действия договоров - 3 месяца. Поставки начнутся с 1 апреля.

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Ранее ГОТ заключил договоры с поставщиками для обеспечения Вооруженных сил Украины питанием по 13 секторам, которые охватывают всю Украину. Средняя цена за комплект составляла 111,49 грн.

По результатам двух раундов сбора коммерческих предложений было выбрано 5 поставщиков, чье предложение было наиболее экономически выгодным.

Два миллиарда гривен экономии бюджетных средств: в ДОТ назвали продукты питания, по которым поставщики уменьшили цены