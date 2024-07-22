За минувшие сутки вражеские войска убили одного мирного жителя в Нелиповке и ранили 5 человек в Донецкой области. Общее количество жертв не учитывает данные из Мариуполя и Волновахи.
За минувшие сутки страна-террорист убила 1 мирного жителя и ранила 5 человек. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
21 июля войска агрессора убили одного жителя Донецкой области в Нелиповке. За последние сутки еще 5 человек в области получили ранения.
Общее количество жертв террористических атак в Донецкой области не учитывает данные из Мариуполя и Волновахи.
Войска рф ночью попали по Покровску, за сутки убили человека, нанесли 2696 ударов в Донецкой области20 июля 2024, 08:29 • 33148 просмотров