В Донецкой области россияне обстреляли более десятка населенных пунктов, есть повреждения

Российские войска продолжают обстреливать Донецкую область на трех направлениях, под вражеским огнем оказались по меньшей мере 13 населенных пунктов, есть повреждения жилых домов, сообщил в четверг и.о. главы Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

Детали

По словам Мороза, ситуация по области по состоянию на утро 28 декабря такова:

На Донецком направлении 1 человек ранен в Авдеевке. В Марьинской громаде поврежден дом в Красногоровке, обстреляны Константиновка и Елизаветовка. В Курахово в зоне поражения промзона.

На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждены 4 дома: 2 в Зализном, 1 в Нью-Йорке и Торецке. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов.



На Лисичанском направлении 1 человек ранен в Переездном Звановской громады. В Серебрянке Северской громады обстреляны три улицы. В Лиманской громаде под огнем Торское и Заречное.



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