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Оккупанты ранили еще двух жителей Донетчины

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 06:44  •  9798 просмотра

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Армия рф за минувшие сутки ранила еще двух жителей Донецкой области - в Авдеевке и Переездном.

Российские войска за минувшие сутки ранили в Донецкой области еще двух жителей. Об этом в четверг сообщил и.о. начальника Донецкой ОDА Игорь Мороз, пишет УНН.

За 27 декабря россияне ранили 2 жителей Донетчины: в Авдеевке и Переездном

- сообщил Мороз в Telegram.
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Дополнение

С 24 февраля 2022 года, по сообщению, россияне убили 1801 мирного жителя Донецкой области, ранили еще 4421.

Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.

По Херсонской области россияне выпустили 404 снаряда, есть жертва28 декабрь 2023, 06:19 • 15160 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Окупанти поранили ще двох жителів Донеччини
Occupants wound two more residents of Donetsk region
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