Оккупанты ранили еще двух жителей Донетчины
Киев • УНН
Армия рф за минувшие сутки ранила еще двух жителей Донецкой области - в Авдеевке и Переездном.
Российские войска за минувшие сутки ранили в Донецкой области еще двух жителей. Об этом в четверг сообщил и.о. начальника Донецкой ОDА Игорь Мороз, пишет УНН.
За 27 декабря россияне ранили 2 жителей Донетчины: в Авдеевке и Переездном
Дополнение
С 24 февраля 2022 года, по сообщению, россияне убили 1801 мирного жителя Донецкой области, ранили еще 4421.
Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.
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Оккупанты ранили еще двух жителей Донетчины
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