В Днепре в результате атаки рф произошел пожар в торговом центре - СМИ

В результате вражеского удара по Днепру произошло возгорание в одном из торговых центров города, сообщает Суспільне, пишет УНН.

Детали

Как сообщают корреспонденты Общественного в Днепре горит один из торговых центров города.

Ранее

В Днепре были слышны громкие взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги: около 07:00, а затем - около 07:15.

Во Львове есть попадание в жилой дом, есть пострадавшие - ОВА