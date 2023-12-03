В Дании военных привлекут к охране посольств Израиля и синагог

Правительство Дании поручило военнослужащим помочь полиции в охране еврейских объектов в стране на фоне роста угрозы терроризма, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Министерство обороны Дании, передает УНН.

Детали

Солдаты помогут охранять объекты, среди которых посольство Израиля и синагога в Копенгагене.

Террористическая угроза против Дании является серьезной. А конфликт на Ближнем Востоке привел к совершенно неприемлемому росту антисемитизма и большей неуверенности среди евреев Дании - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

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В ведомстве отметили, что в Дании проживает около 7 тысяч евреев и 250 тысяч мусульман.

Дополнение

Минобороны Дании объяснило что ресурсы полиции были перегружены после серии крупных демонстраций из-за войны между Израилем и ХАМАС, а также местных сожжений Корана.

Напомним

26-летний уроженец Франции набросился на прохожих в Париже недалеко от Эйфелевой башни, убил одного человека и ранил еще двух.