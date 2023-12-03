В Дании военных привлекут к охране посольств Израиля и синагог
Киев • УНН
Датские военные помогают полиции в защите еврейских объектов из-за роста террористических угроз, связанных с конфликтами на Ближнем Востоке, сообщает Министерство обороны Дании.
Правительство Дании поручило военнослужащим помочь полиции в охране еврейских объектов в стране на фоне роста угрозы терроризма, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Министерство обороны Дании, передает УНН.
Детали
Солдаты помогут охранять объекты, среди которых посольство Израиля и синагога в Копенгагене.
Террористическая угроза против Дании является серьезной. А конфликт на Ближнем Востоке привел к совершенно неприемлемому росту антисемитизма и большей неуверенности среди евреев Дании
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Дублине вспыхнули антимигрантские беспорядки после ножевого нападения на 5-х человек
В ведомстве отметили, что в Дании проживает около 7 тысяч евреев и 250 тысяч мусульман.
Дополнение
Минобороны Дании объяснило что ресурсы полиции были перегружены после серии крупных демонстраций из-за войны между Израилем и ХАМАС, а также местных сожжений Корана.
Напомним
26-летний уроженец Франции набросился на прохожих в Париже недалеко от Эйфелевой башни, убил одного человека и ранил еще двух.
В Дании военных привлекут к охране посольств Израиля и синагог
Датские военные помогают полиции в защите еврейских объектов из-за роста террористических угроз, связанных с конфликтами на Ближнем Востоке, сообщает Министерство обороны Дании.
Сенаторы США просят Байдена запретить полеты в Китай
Пять сенаторов от Республиканской партии во главе с Марко Рубио призвали президента Байдена запретить поездки между США и Китаем из-за всплеска респираторных заболеваний в Китае. Китай отвергает эти опасения, называя их "злонамеренными выдумками"
Британская разведка: преодоление российских систем ПВО стало одним из важнейших направлений войны в Украине
Отчеты британской разведки подчеркивают решающую роль российских систем ПВО "Тор" и "Панцирь" в противодействии украинским беспилотникам, отмечая человеческую выносливость, с которой сталкиваются экипажи систем "Тор".
ВСУ ликвидировали оккупантов, которые расстреляли безоружных украинских воинов - Барабаш
Украинские войска ответили российским военным, которые казнили двух безоружных украинских солдат, сдавшихся в плен, а Виталий Барабаш сообщил, что все нападавшие были ликвидированы.
Стефанчук ответил на жалобы депутатов относительно не выпуска их за границу
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предоставил статистику зарубежных поездок народных депутатов, на фоне жалоб нардепов об отмене их зарубежных поездок.
Расстрел украинских военнопленных в Донецкой области: Офис генпрокурора начал расследование
Украина начала досудебное расследование по факту расстрела российскими военными безоружных украинских военнослужащих, поскольку это является нарушением Женевских конвенций и считается тяжким преступлением.
Непогода на Львовщине: без света осталось 395 населенных пунктов
395 населенных пунктов во Львовской области обесточены из-за мокрого снега; для восстановления электроснабжения "Львовоблэнерго" привлекло 507 специалистов и 177 единиц техники.
Сутки на Запорожье: российские оккупанты 86 раз обстреляли область
Российские войска нанесли удары по 86 населенным пунктам в Запорожской области 2 декабря, используя беспилотники и артиллерию. О жертвах не сообщалось.
В университете Филиппин во время католической мессы прогремел взрыв: четыре человека погибли, еще 50 пострадали
Взрыв в Университете Минданао в городе Марави во время католической мессы унес жизни четырех и ранил 50 человек; власти назвали его исламистским терроризмом. Занятия в университете приостановлены, усилены меры безопасности.
В Нацполиции опровергли заявления Дубинского об избиении его в СИЗО
Полиция расследовала заявления о нападении на народного депутата Александра Дубинского в СИЗО, но не нашла никаких доказательств, которые бы подтверждали полученные травмы.