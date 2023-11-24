В чешском правительстве продолжаются споры из-за перехода страны в зону евро - СМИ
Киев • УНН
Чехия выполнила требования для вступления в еврозону в 2024 году, но Министерство финансов не советует этого делать. Другие министры правительства готовы оспаривать эту рекомендацию.
Чехия может выполнить все необходимые требования для вступления в еврозону в 2024 году. Минфин рекомендует этого не делать, а другие министерства готовы обжаловать это решение. Об этом сообщила газета Hospodářské noviny, передает УНН.
Детали
Министерство финансов Чехии в докладе о ежегодной оценке готовности страны к вступлению в еврозону, которым располагают чешские СМИ, порекомендовало правительству не устанавливать срок для вступления в еврозону. А также "даже не пытаться присоединиться к Европейскому механизму валютных курсов (ERM II)", что является необходимым условием для перехода на евро.
Уточняется, что Министерство финансов возглавляет представитель консервативной партии ODS Збинек Станюра и он является единственным противником перехода на евро в чешском правительстве. Все остальные партии коалиции выступают за переход на евро. Ряд министров критиковали противоречия между анализом Министерства финансов и его рекомендациями, поскольку чешская экономика готова к переходу на евро, и риски этого перехода невелики. По информации издания, ряд министров из коалиционного правительства оспаривают сформулированный таким образом отчет в межминистерских процедурах.
Цитата
Из представленного анализа следует, что чешская экономика готова к переходу на евро, и риски здесь достаточно низкие
Правительство Чехии проголосует за доклад минфина в декабре.
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В чешском правительстве продолжаются споры из-за перехода страны в зону евро - СМИ
Чехия выполнила требования для вступления в еврозону в 2024 году, но Министерство финансов не советует этого делать. Другие министры правительства готовы оспаривать эту рекомендацию.
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