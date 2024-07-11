В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна за пределы помещения мобилизационного центра, таким образом умышленно себя травмировав. В Оперативном Командовании Запад заявили, что гражданин является военнообязанным, который не появлялся в ТЦК и СП и уклонялся от выполнения воинского долга. Со стороны военнослужащих ТЦК и СП неправомерных действий в отношении мужчины не было, передает УНН.

Детали

В ОК "Запад" отметили, что мужчина, который не имел при себе военно-учетных документов, был приглашен правоохранителями в объединенный областной мобилизационный центр для составления административного протокола.

Гражданин из-за действий ТЦК выпрыгнул из окна! А теперь разбираемся, что произошло? Выяснилось, что мужчина является военнообязанным, который не являлся в ТЦК и СП и уклонялся от выполнения воинского долга. Он решил дальше уклониться от своего долга и выпрыгнул из окна за пределы помещения мобилизационного центра, таким образом умышленно себя травмировав. Со стороны военнослужащих ТЦК и СП неправомерных действий в отношении военнообязанного не было. - говорится в сообщении.

Контекст

В соцсетях распространялось сообщение о том, что в Черновцах якобы незаконно задержали мужчину под его домом. Находясь в ВЛК мужчина выпрыгнул из окна первого этажа здания ВЛК и сломал ногу.

Во Львове между представителями ТЦК и прохожим произошел конфликт: в центре комплектования уверяют, что не избивали мужчину