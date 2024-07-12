На территории Черновицкой и Закарпатской областей начали обустройство пограничных дорог. На сегодня уже обустроено почти 35 км в Черновицкой области и 17 км - на Закарпатье. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Инициатива, поддержанная правительством и МВД Украины, позволяет Госпогранслужбе самостоятельно заниматься строительством дорог вдоль границы с ЕС. Благодаря этому будет улучшен контроль за территорией, оперативное реагирование на изменения в ситуации, а также уменьшение расходов на топливо и эксплуатацию техники.

Для обустройства границ на западе Украины, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" бесплатно предоставит 70 тыс. тонн доменного шлака, а Укрзализныця обеспечит его доставку.

На сегодня уже обустроено почти 35 км дорог в Черновицкой области и 17 км в Закарпатье. В планах еще почти 700 км новых дорог.

Напомним,

В ГПСУ сообщили, что обнаружили тело человека без признаков жизни в 30 метрах от украинского берега Тисы.