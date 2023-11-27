В Чехии начался самый масштабный в истории страны протест профсоюзов
Киев • УНН
Чешские профсоюзы проводят свою крупнейшую забастовку, в которой участвуют около миллиона работников и более 70% школ. Протестуют против правительственной политики и высоких расходов. Премьер-министр Фиала критикует подход профсоюзов, открытых к диалогу без давления.
Сегодня в Чехии происходит одно из крупнейших проявлений общественного недовольства. В забастовке профсоюзов против действий правительства участвуют компании и учебные заведения. Об этом сообщает Ct24, пишет УНН.
Детали
Сегодня профсоюзы Чехии проводят забастовку, которая, по словам председателя Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозефа Стршедулы, станет самой масштабной в истории страны.
Акция охватила сотни предприятий и фирм с участием около миллиона работников, а также персонал более 70% начальных и средних школ.
"Есть 7213 школ, которые активно поддержали эту забастовку, или через полное закрытие, или через половинный рабочий день", - сообщила вице-президент Чехо-Моравского профсоюза работников образования Маркета Сейдлова.
Профсоюзы протестуют против формы правительственного пакета консолидации и пенсионной реформы, отсутствия повышения зарплат в государственном секторе, дорогих энергоносителей, высокой инфляции и нехватки денег на образование.
Однако премьер-министр Чехии Петр Фиала раскритиковал действия профсоюзов.
Я всегда готов действовать, но не под давлением, не в этой атмосфере. Когда профсоюзы захотят вернуться к переговорам и переговоры будут конструктивными, а не под давлением и угрозой дальнейших протестов, мы, конечно, будем готовы действовать
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В Чехии начался самый масштабный в истории страны протест профсоюзов
Чешские профсоюзы проводят свою крупнейшую забастовку, в которой участвуют около миллиона работников и более 70% школ. Протестуют против правительственной политики и высоких расходов. Премьер-министр Фиала критикует подход профсоюзов, открытых к диалогу без давления.
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