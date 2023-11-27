В Чехии начался самый масштабный в истории страны протест профсоюзов

Сегодня в Чехии происходит одно из крупнейших проявлений общественного недовольства. В забастовке профсоюзов против действий правительства участвуют компании и учебные заведения. Об этом сообщает Ct24, пишет УНН.

Детали

Сегодня профсоюзы Чехии проводят забастовку, которая, по словам председателя Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозефа Стршедулы, станет самой масштабной в истории страны.

Акция охватила сотни предприятий и фирм с участием около миллиона работников, а также персонал более 70% начальных и средних школ.

"Есть 7213 школ, которые активно поддержали эту забастовку, или через полное закрытие, или через половинный рабочий день", - сообщила вице-президент Чехо-Моравского профсоюза работников образования Маркета Сейдлова.

Профсоюзы протестуют против формы правительственного пакета консолидации и пенсионной реформы, отсутствия повышения зарплат в государственном секторе, дорогих энергоносителей, высокой инфляции и нехватки денег на образование.

Однако премьер-министр Чехии Петр Фиала раскритиковал действия профсоюзов.

Я всегда готов действовать, но не под давлением, не в этой атмосфере. Когда профсоюзы захотят вернуться к переговорам и переговоры будут конструктивными, а не под давлением и угрозой дальнейших протестов, мы, конечно, будем готовы действовать - сказал Фиала.

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