В Чехии начался самый масштабный в истории страны протест профсоюзов

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
  •  90011 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
  •  77760 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
  •  102822 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
  •  104534 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
  •  115410 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  274851 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  380395 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  212168 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  157180 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  193162 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  386956 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  207194 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
  •  58949 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  29642 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
  •  8697 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  380395 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  386956 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  331050 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  313388 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  312679 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-chekhii-nachalsya-samii-masshtabnii-v-istorii-strani-protest-profsoyuzov

В Чехии начался самый масштабный в истории страны протест профсоюзов

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 13:19  •  10764 просмотра

Read in English

Чешские профсоюзы проводят свою крупнейшую забастовку, в которой участвуют около миллиона работников и более 70% школ. Протестуют против правительственной политики и высоких расходов. Премьер-министр Фиала критикует подход профсоюзов, открытых к диалогу без давления.

Сегодня в Чехии происходит одно из крупнейших проявлений общественного недовольства. В забастовке профсоюзов против действий правительства участвуют компании и учебные заведения. Об этом сообщает Ct24, пишет УНН.

Детали

Сегодня профсоюзы Чехии проводят забастовку, которая, по словам председателя Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозефа Стршедулы, станет самой масштабной в истории страны.

Акция охватила сотни предприятий и фирм с участием около миллиона работников, а также персонал более 70% начальных и средних школ.

"Есть 7213 школ, которые активно поддержали эту забастовку, или через полное закрытие, или через половинный рабочий день", - сообщила вице-президент Чехо-Моравского профсоюза работников образования Маркета Сейдлова.

Профсоюзы протестуют против формы правительственного пакета консолидации и пенсионной реформы, отсутствия повышения зарплат в государственном секторе, дорогих энергоносителей, высокой инфляции и нехватки денег на образование.

Однако премьер-министр Чехии Петр Фиала раскритиковал действия профсоюзов.

Я всегда готов действовать, но не под давлением, не в этой атмосфере. Когда профсоюзы захотят вернуться к переговорам и переговоры будут конструктивными, а не под давлением и угрозой дальнейших протестов, мы, конечно, будем готовы действовать 

- сказал Фиала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чехия будет представлять Украине лицензии на поставку военных материалов вместо военной техники

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Новости Мира
У Чехії розпочався наймасштабніший в історії країни протест профспілок
The largest trade union protest in the history of the country has begun in the Czech Republic
Новости по теме

В Чехии начался самый масштабный в истории страны протест профсоюзов

Чешские профсоюзы проводят свою крупнейшую забастовку, в которой участвуют около миллиона работников и более 70% школ. Протестуют против правительственной политики и высоких расходов. Премьер-министр Фиала критикует подход профсоюзов, открытых к диалогу без давления.

Новости Мира •   •  10764 просмотра
В Чехии начался самый масштабный в истории страны протест профсоюзов

Лекарство может появиться до конца десятилетия: BioNTech успешно испытала вакцину против рака

BioNTech сообщает об успешных испытаниях вакцины против рака, планирует продолжить исследования до 2029 года и надеется получить одобрение к 2030 году. Вакцина, использующая технологию персонализированной мРНК, продемонстрировала уменьшение опухолей в клинических испытаниях.

Здоровье •   •  11791 просмотра
Лекарство может появиться до конца десятилетия: BioNTech успешно испытала вакцину против рака

ССО показали момент уничтожения САУ Гиацинт на Купянском направлении

Украинские спецназовцы уничтожили российскую артиллерийскую систему 2С5 "Гиацинт-С" на Купянском направлении.

Война •   •  16868 просмотра
ССО показали момент уничтожения САУ Гиацинт на Купянском направлении

Европейский инвестиционный банк аккумулировал для Украины более 7,5 млрд евро - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) привлек более 7,5 млрд евро на проекты по восстановлению Украины.

Экономика •   •  13727 просмотра
Европейский инвестиционный банк аккумулировал для Украины более 7,5 млрд евро - Шмыгаль

Блокада на границе с Польшей: польские забастовщики угрожают заблокировать "все" пункты пропуска

Польские забастовщики угрожают заблокировать все пункты пропуска на польско-украинской границе.

Общество •   •  14827 просмотра
Блокада на границе с Польшей: польские забастовщики угрожают заблокировать "все" пункты пропуска

Киберспортивные звезды Petr1k, ceh9, Ghostik и XBOCT - новые бренд-послы FAVBET

FAVBET сотрудничает с украинскими звездами киберспорта.

Общество •   •  15040 просмотра
Киберспортивные звезды Petr1k, ceh9, Ghostik и XBOCT - новые бренд-послы FAVBET

В Одессе прямо на улице нашли тела трех человек: предположительно, они замерзли насмерть - полиция

В Одессе были найдены три тела без признаков насильственной смерти, которые, вероятно, умерли от переохлаждения. Личности неизвестны, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Общество •   •  14787 просмотра
В Одессе прямо на улице нашли тела трех человек: предположительно, они замерзли насмерть - полиция

Мальта готова взять на себя председательство в ОБСЕ в следующем году

Мальта примет председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2024 году - такое решение было принято консенсусом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 27 ноября.

Политика •   •  16901 просмотра
Мальта готова взять на себя председательство в ОБСЕ в следующем году

До конца дня надеемся освободить всех людей и расчистить ключевые трассы - Кипер о ситуации в Одесской области

Стабилизация погоды способствует спасательным работам в заснеженной Одесской области. Власти планируют освободить заблокированных людей и расчистить ключевые маршруты до конца дня

Общество •   •  14232 просмотра
До конца дня надеемся освободить всех людей и расчистить ключевые трассы - Кипер о ситуации в Одесской области

На Киевщине увеличили количество техники для уборки снега. Бровары из-за аварии временно без воды

Киевская область задействовала 241 единицу техники и 314 работников для уборки снега в условиях непогоды, а в Броварах авария на канализационной системе привела к временному отключению воды.

Общество •   •  13203 просмотра
На Киевщине увеличили количество техники для уборки снега. Бровары из-за аварии временно без воды