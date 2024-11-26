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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Буче восстановили пятиэтажный дом, поврежденный от агрессии рф - Кравченко

В Буче восстановили пятиэтажный дом, поврежденный от агрессии рф - Кравченко

Киев  •  УНН

 • 2110 просмотра

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В Буче завершили капитальный ремонт пятиэтажного дома на 69 квартир, поврежденного во время боевых действий. Восстановлены конструкции, коммуникации и отремонтированы 5 разрушенных квартир за средства Фонда ликвидации последствий агрессии.

В Буче, что в Киевской области, восстановили еще один пятиэтажный дом, который был поврежден в результате российского вторжения. Средства на капремонт выделили из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко на странице в Facebook, передает УНН

 Детали

Дом на 69 квартир расположен по улице Новое шоссе, 5. Он получил значительные повреждения во время активных боевых действий на территории пристоличного региона. Частично были разрушены плиты перекрытия, выбиты окна и двери, изуродованы инженерные сети. Кроме того, был поврежден фасад и кровля многоэтажки. Отдельные квартиры выгорели дотла и стали непригодными для проживания. 

Дом начали восстанавливать в сентябре 2023 года.  Строители демонтировали поврежденные конструкции - внутренние стены, перекрытия, балконные плиты на 4-5-м этажах четвертого подъезда. Дом теплоизолировали, украсили фасад, установили монолитное перекрытие, отремонтировали места общего пользования, лестничные клетки

- рассказал Кравченко. 

По словам главы ОВА, в здании восстановили внутренние стены и перегородки, обустроили входные и межкомнатные двери; заменили окна и застеклили балконы, восстановили поврежденные инженерные сети электроснабжения и кровлю. 5 квартир, которые были разрушены, отремонтировали. 

Это уже 6 дом, который отремонтировали за счет ФЛН и ввели в эксплуатацию. Уже отремонтировали объекты в Буче, Дмитровке, Ирпене. В общем восстанавливаем за средства ФЛН 48 домов, где является заказчиком КОГА. Постоянно работаем над увеличением количества отстроенных объектов. Из 30 тыс. поврежденных и разрушенных объектов уже восстановили более 20,3 тыс. Школы, больницы, жилые дома, мосты и дороги - каждый восстановленный объект возвращает людям комфорт, безопасность и веру в лучшее будущее

- подчеркнул Кравченко. 

В Киевской области восстановили разрушенный российской ракетой молодежный центр7 нояб. 2022, 13:16 • 225266 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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