В Буче восстановили пятиэтажный дом, поврежденный от агрессии рф - Кравченко

В Буче, что в Киевской области, восстановили еще один пятиэтажный дом, который был поврежден в результате российского вторжения. Средства на капремонт выделили из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко на странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Дом на 69 квартир расположен по улице Новое шоссе, 5. Он получил значительные повреждения во время активных боевых действий на территории пристоличного региона. Частично были разрушены плиты перекрытия, выбиты окна и двери, изуродованы инженерные сети. Кроме того, был поврежден фасад и кровля многоэтажки. Отдельные квартиры выгорели дотла и стали непригодными для проживания.

По словам главы ОВА, в здании восстановили внутренние стены и перегородки, обустроили входные и межкомнатные двери; заменили окна и застеклили балконы, восстановили поврежденные инженерные сети электроснабжения и кровлю. 5 квартир, которые были разрушены, отремонтировали.

Это уже 6 дом, который отремонтировали за счет ФЛН и ввели в эксплуатацию. Уже отремонтировали объекты в Буче, Дмитровке, Ирпене. В общем восстанавливаем за средства ФЛН 48 домов, где является заказчиком КОГА. Постоянно работаем над увеличением количества отстроенных объектов. Из 30 тыс. поврежденных и разрушенных объектов уже восстановили более 20,3 тыс. Школы, больницы, жилые дома, мосты и дороги - каждый восстановленный объект возвращает людям комфорт, безопасность и веру в лучшее будущее