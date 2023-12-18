В бучанском храме Петра и Павла впервые провели литургию на украинском языке
Киев • УНН
В храме Петра и Павла в Буче состоялась первая литургия на украинском языке после официального присоединения к Православной Церкви Украины, о чем сообщил Бучанский городской совет. Отец Исаак поздравил всех присутствующих на богослужении на украинском языке, выразив благодарность защитникам страны.
Первую литургию на украинском языке провели в храме Апостолов Петра и Павла в Буче после перехода в ПЦУ. Об этом сообщает Бучанский городской совет, пишет УНН.
Детали
Богослужение прошло сегодня, 18 декабря. Это первая служба после того, как храм перешел к Православной церкви Украины.
Отмечается, что 14 октября, на Киевской площади состоялось собрание религиозной общины, где единодушно приняли решение о переходе храма Петра и Павла, что в Лесной Буче, в Православную церковь Украины.
С сегодняшнего дня богослужения будут проводиться на украинском языке за наших воинов, за наших патриотов. Мы обязаны Защитникам, которые оберегают нас. Всех приглашаем в наш храм на богослужение,
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В бучанском храме Петра и Павла впервые провели литургию на украинском языке
В храме Петра и Павла в Буче состоялась первая литургия на украинском языке после официального присоединения к Православной Церкви Украины, о чем сообщил Бучанский городской совет. Отец Исаак поздравил всех присутствующих на богослужении на украинском языке, выразив благодарность защитникам страны.
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