В бучанском храме Петра и Павла впервые провели литургию на украинском языке

Первую литургию на украинском языке провели в храме Апостолов Петра и Павла в Буче после перехода в ПЦУ. Об этом сообщает Бучанский городской совет, пишет УНН.

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Богослужение прошло сегодня, 18 декабря. Это первая служба после того, как храм перешел к Православной церкви Украины.

Отмечается, что 14 октября, на Киевской площади состоялось собрание религиозной общины, где единодушно приняли решение о переходе храма Петра и Павла, что в Лесной Буче, в Православную церковь Украины.

С сегодняшнего дня богослужения будут проводиться на украинском языке за наших воинов, за наших патриотов. Мы обязаны Защитникам, которые оберегают нас. Всех приглашаем в наш храм на богослужение, - отметил отец Исаакий.

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