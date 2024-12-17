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В большинстве случаев работы по строительству фортификаций в третьей линии обороны завершены - правительство

В большинстве случаев работы по строительству фортификаций в третьей линии обороны завершены - правительство

Киев  •  УНН

 • 5608 просмотра

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Кабмин направил более 37 млрд грн на строительство фортификаций в третьей линии обороны, большинство работ завершено. Также восстановлено почти 950 медицинских учреждений во время войны.

Кабмин в этом году направил более 37 млрд грн на создание и строительство фортификаций в третьей линии обороны. В большинстве работы успешно завершены. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.

В этом году более 37 млрд грн Правительство направило на создание и строительство фортификаций в третьей линии обороны. Работы выполнялись и координировались ОВА. В большинстве они успешно завершены. По поручению Президента, для финансирования потребностей боевых бригад привлекаем средства от части НДФЛ, средства Минобороны, ресурсы резервного фонда госбюджета

- сообщил Шмыгаль.

Кроме того, он сообщил, что за время полномасштабной войны полностью или частично восстановили почти 950 медицинских учреждений.

"Работаем над тем, чтобы каждое медучреждение имело надежное укрытие и резервное питание", - добавил он.

Дополнение

30 июля Зеленский заявлял, что фортификационные сооружения на границе с беларусью и Волынской областью завершены на 99%. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль