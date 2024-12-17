В большинстве случаев работы по строительству фортификаций в третьей линии обороны завершены - правительство
Киев • УНН
Кабмин направил более 37 млрд грн на строительство фортификаций в третьей линии обороны, большинство работ завершено. Также восстановлено почти 950 медицинских учреждений во время войны.
Кабмин в этом году направил более 37 млрд грн на создание и строительство фортификаций в третьей линии обороны. В большинстве работы успешно завершены. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.
В этом году более 37 млрд грн Правительство направило на создание и строительство фортификаций в третьей линии обороны. Работы выполнялись и координировались ОВА. В большинстве они успешно завершены. По поручению Президента, для финансирования потребностей боевых бригад привлекаем средства от части НДФЛ, средства Минобороны, ресурсы резервного фонда госбюджета
Кроме того, он сообщил, что за время полномасштабной войны полностью или частично восстановили почти 950 медицинских учреждений.
"Работаем над тем, чтобы каждое медучреждение имело надежное укрытие и резервное питание", - добавил он.
Дополнение
30 июля Зеленский заявлял, что фортификационные сооружения на границе с беларусью и Волынской областью завершены на 99%.