В больнице скончался пострадавший от удара рф по Днепровскому району 30 декабря
Киев • УНН
В больнице скончался 63-летний мужчина, раненный во время ракетного удара РФ по Днепровскому району 30 ноября. Число погибших в результате атаки возросло до пяти человек.
В больнице скончался 63-летний мужчина, получивший ранения в результате ракетного удара армии рф по Днепровскому району 30 ноября. Таким образом количество жертв вражеской атаки возросло до пяти, сообщил в понедельник глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
В больнице скончался 63-летний мужчина, пострадавший из-за ракетного удара по Днепровскому району 30 ноября. более недели врачи боролись за его жизнь. К сожалению, травмы были затруднены
По его словам, это уже пятая жертва той вражеской атаки.
Напомним
В результате атаки на Днепровский район 30 ноября ранения получили 23 человека.