Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова в рф остановлен и на ближайшие месяцы возобновление работы в полном объеме будет там проблематично, что будет означать осложнения и срыв выполнения заказов.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.

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Речь идет об одном из ключевых для российского ВПК предприятий, основными заказчиками которого в последнее время являются военные производства, производители автотехники, бронетехники и все то, что использует, в частности, металл. Единственное предприятие металлургическое полного цикла на россии остановлено и на ближайшие месяцы возобновление работы в полном объеме будет там проблематично. Это означает осложнение и срыв выполнения заказов. Соответственно цепей поставок. Это следствие военных преступлений против Украины - сказал Юсов.

Напомним,

В результате совместной операции ГУР и СВР остановился важнейший для российского ВПК электрометаллургический комбинат - Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова (ОЭМК).