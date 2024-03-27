В белгороде прогремел взрыв возле здания мвс рф: вероятно, "прилет"

В российском белгороде прогремел взрыв возле здания управления мвс рф. По данным Telegram-канала Baza, вероятно, есть "прилет", передает УНН.

По данным Telegram-канала Astra, на проспекте Славы возле здания управления мвс рф скорые и пожарные. Дорога перекрыта. По предварительной информации есть пострадавшие.

Официальной информации пока нет.

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Telegram-канала Baza, сообщает, что есть "прилет" собственно в здание управления мвс рф.

"... в результате взрыва повреждены кабинеты бухгалтерии в здании умвс рф. По предварительной информации, есть пострадавшие, их количество уточняется", - говорится в сообщении.