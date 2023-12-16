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В Бельгии бывшего сенатора исключили из партии из-за обвинений в работе на китайскую разведку

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 09:24  •  13120 просмотра

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Ультраправая партия Vlaams Belang (Фламандский интерес) исключила из своих рядов бывшего сенатора Франка Креельмана обвиненного в работе на китайскую разведку.

Бельгийская ультраправая партия Vlaams Belang (Фламандский интерес) исключила из своих рядов бывшего сенатора Франка Креельмана. Об этом со ссылкой на Politico, сообщает УНН.

Детали 

Чиновника обвиняют в том, что он в течение трех лет работал на китайскую разведку. Председатель партии Том Ван Грикен заявил, что действия Крейельмана противоречат "цели и сути, даже названию нашей партии".

Это произошло после того, как Financial Times, Der Spiegel и Le Monde опубликовали совместное расследование. В нем говорилось о том, как китайское шпионское агентство в течение трех лет якобы использовало Крейельмана для влияния на дискуссии в Европе по различным вопросам - от притеснений демократии в Гонконге до преследования уйгуров в Синьцзяне.

Я отношусь к этому очень серьезно. Это фактически означает, что некоторые люди саботируют наше процветание, нашу безопасность, нашу демократию изнутри, со стороны партии, которая заседает в парламенте нашей страны, в Сенате

- сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Дополнение 

В Politico отметили, что обвинения против Крейельмана подкреплены его сообщениями в соцсетях, которыми он обменивался с представителем китайского шпионского агентства Даниэлем Ву между 2019 и 2022 годами.

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В отчетах, например, подробно описывается, что в конце 2022 года, когда канцлер Германии Олаф Шольц собирался посетить Китай, Ву "попросил Крейельмана убедить двух правых членов Европейского парламента продвигать идею о том, что США и Великобритания подрывают энергетическую безопасность Европы".

Ву якобы написал об этом Крейельману в текстовом сообщении: "Наша цель - разделить американо-европейские отношения".

Напомним

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