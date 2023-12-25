В Беларуси за год задержали 125 человек, которые вернулись из-за границы
Киев • УНН
Беларусь задержала 125 граждан, которые возвращались из-за границы, преимущественно из Литвы, часто за "экстремистские материалы" после телефонных проверок властями. Правозащитники считают, что реальная цифра выше.
С начала года не менее 125 граждан Беларуси были задержаны после возвращения в страну из-за границы. Большинство задержанных возвращались из Литвы. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна", передает DW, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что абсолютное большинство было задержано после проверки телефона сотрудниками КГБ или таможни, из них затем большинство было привлечено к административной ответственности за "распространение экстремистских материалов.
Около 20 человек, задержанных в 2022-2023 годах, были осуждены по уголовным делам, уточнили правозащитники.
Большинство задержанных возвращались из Литвы, однако задержания происходят на всех пунктах пропуска, в частности на границе с россией. "125 - это только известные точные факты, на самом деле их больше,
За 2022 год известно около 60 случаев задержания после возвращения из-за границы.
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В Беларуси за год задержали 125 человек, которые вернулись из-за границы
Беларусь задержала 125 граждан, которые возвращались из-за границы, преимущественно из Литвы, часто за "экстремистские материалы" после телефонных проверок властями. Правозащитники считают, что реальная цифра выше.
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