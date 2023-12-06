США наложили санкции на руководителя белорусского Красного Креста и 11 фирм за нарушение прав человека

Соединенные Штаты ввели санкции против восьми белорусов и 11 белорусских компаний, в том числе и против руководителя белорусского общества Красного Креста. Об этом сообщили на сайте американского Минфина, передает УНН.

Детали

Отмечается, что под санкции попали генсек Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, а также предприниматели Александр Шакутин, Павел Топузидис и Виктор Петрович.

Из компаний под санкциями оказались в частности концерн "Беллесбумпром", ММЗ им. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", РУП "Белмитсервис".

В Минфине отметили, что санкции связаны с "антидемократическими действиями и нарушениями прав человека", содействием обогащению семьи президента Александра Лукашенко, а также оказанием поддержки российской спецоперации в Украине.

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