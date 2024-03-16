В беларуси "приговорили" украинку к 9 годам колонии за "шпионаж"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
  •  112731 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  131601 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  133332 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  134633 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  112679 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  127047 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120320 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128852 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141498 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128456 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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В беларуси "приговорили" украинку к 9 годам колонии за "шпионаж"

Гражданка Украины Наталья Захаренко была "приговорена" белорусским судом к 9 годам лишения свободы по обвинению в "шпионаже" на закрытом судебном процессе.

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В беларуси "приговорили" украинку к 9 годам колонии за "шпионаж"

Галущенко о санкциях против "росатома": есть уверенность, что вскоре будут результаты

Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил уверенность, что санкции против российской ядерной отрасли будут введены вскоре после обсуждения этого вопроса на слушаниях в Конгрессе США.

Экономика •   •  15835 просмотра
Галущенко о санкциях против "росатома": есть уверенность, что вскоре будут результаты

На белгородщине "хлопок": в рф заявляют об "уничтожении" 15 ракет

Российская белгородская область страдает от взрывов и ракетных ударов: по сообщениям минобороны рф, 15 ракет якобы были "уничтожены" средствами противовоздушной обороны, а город белгород и близлежащие села подверглись разрушениям.

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На белгородщине "хлопок": в рф заявляют об "уничтожении" 15 ракет

Удар рф по Одессе, ситуация на поле боя и пакет помощи для Украины: Ермак поговорил с советником Байдена

Андрей Ермак обсудил с Джейком Салливаном ракетную атаку россии на Одессу, насущные потребности Украины на поле боя и важность одобрения Палатой представителей Конгресса США пакета помощи для Украины.

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Удар рф по Одессе, ситуация на поле боя и пакет помощи для Украины: Ермак поговорил с советником Байдена

В оккупированном Скадовске рядом с "избирательным пунктом" прогремел взрыв: пятеро оккупантов ранены

Из-за взрыва рядом с "избирательным пунктом" в оккупированном Скадовске 5 оккупантов получили ранения - так Силы сопротивления продолжают препятствовать фейковым российским выборам.

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В оккупированном Скадовске рядом с "избирательным пунктом" прогремел взрыв: пятеро оккупантов ранены

Обсудили ситуацию с обстрелами: глава МВД провел в Одессе оперативное совещание

Министр внутренних дел Игорь Клименко провел оперативное совещание в Одессе, чтобы обсудить ситуацию с обстрелами в Украине, где за последние сутки враг совершил 400 обстрелов в 10 областях.

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Обсудили ситуацию с обстрелами: глава МВД провел в Одессе оперативное совещание

В Легионе "Свобода России" анонсировали массированный удар по военным объектам в белгороде

Легион "Свобода России" объявил о массированной атаке на российские военные объекты и позиции в белгороде в 17:00, призвав жителей немедленно укрыться.

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В Легионе "Свобода России" анонсировали массированный удар по военным объектам в белгороде

Дроны СБУ отработали еще по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти": стали известны детали

Ударные беспилотники СБУ атаковали еще три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в самарской области, фактически нацелившись на около 10% всех нефтеперерабатывающих мощностей россии и подорвав ее экономический потенциал для ведения войны в Украине.

Война •   •  23319 просмотра
Дроны СБУ отработали еще по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти": стали известны детали

В Офисе Президента рассказали о планах поддержки "Сделано в Украине"

Украина планирует поддерживать украинских производителей в рамках инициативы "Сделано в Украине" через программы кэшбека, инвестиционные кредиты и упрощенное государственное регулирование для стимулирования спроса, обеспечения финансирования и уменьшения бюрократии.

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В Офисе Президента рассказали о планах поддержки "Сделано в Украине"

Оккупанты атакуют с дронов жителей Херсонщины, есть раненые

71-летний мужчина получил ранения от взрывчатки, сброшенной с российского беспилотника в Бериславе, а еще один человек получил легкие ранения от взрывчатки, сброшенной с беспилотника в селе Львове Херсонской области.

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Оккупанты атакуют с дронов жителей Херсонщины, есть раненые