В беларуси "приговорили" украинку к 9 годам колонии за "шпионаж"

Гомельский областной суд в беларуси "приговорил" гражданку Украины Наталью Захаренко к девяти годам заключения по обвинению в "шпионаже". Об этом сообщила белорусская служба Радио Свобода, ссылаясь на собственные источники. Эту информацию также подтвердили знакомые Натальи с Черниговщины, передает УНН.

Причина "обвинения" женщины остается неизвестной, поскольку судебный процесс проходил в закрытом режиме. Наряду с Захаренко была "осуждена" ее знакомая, гражданка беларуси Лариса Крупа, которую обвинили в неуведомлении о преступлении и на которую был начислен штраф в размере четырех тысяч белорусских рублей (1 222 доллара), также суд решил конфисковать микроавтобус у Захаренко.

В июле 2023 года Наталья Захаренко исчезла по дороге в Мозырь, где проживала ее сестра. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину она регулярно путешествовала из Чернигова в Мозырь через Польшу, перевозя различные вещи, людей и домашних животных для жителей Беларуси и Украины.

Напомним

беларусь и россия стремятся унифицировать списки "экстремистов" и запрещенных сайтов.