В Беларуси объявили неделю резервистов: количество военных сборов увеличилось

Минобороны Беларуси объявило неделю резервистов. Количество сборов увеличилось. Об этом пишет Беларускі Гаюн, передаёт УНН.

Сегодня мы уже обращали внимание, что в ряде воинских частей начались военные сборы с резервистами. Так, 12-13 марта военкоматами Минска, а также Могилевской, Минской и Брестской областей сообщалось об отправках резервистов на военные сборы. – пишет беларусское оппозиционное издание.

Детали

По данім беларуского СМИ военные сборы сейчас проходят в:

6-й механизированной бригаде;

11-й механизированной бригаде;

74-м полку связи;

557-й инженерной бригаде;

2400-м батальоне связи и др.

Отмечается, что за последние дни на военные сборы военкоматами было направлено свыше 200 резервистов. Однако журналисты уверенны, что в реальности их количество больше, т.к. в открытых источниках публикуются не полные данные о проводимых сборах.

Гаюн добавляет, что также анонсированны призыв резервистов на учения территориальной обороны в Гомельской области (около 200) и Вороновском районе (порядка 100 человек соответственно).

Точного количестве резервистов, которых планируют призвать на военные сборы в 2024 году не сообщает и Министерство оборони Республики Беларусь. Однако журналисты напомнили, что в прошлом году военные планировали призвать на сборы 9000 человек. Однако заявленный лимит был значительно превышен.

Чтобы не ставить себя в неловкое положение, МО РБ решило не озвучивать свои планы по призыву резервистов на военные сборы. Ранее похожим образом ведомство "решило проблему" некомплекта в отельных подразделениях армии. – объяснил действия военных в Беларуси Гаюн.

В издании также предвидят, что нельзя ожидать, что интенсивность проведения военных сборов в целом будет уменьшаться. На это указывают изменения правил проведения военных сборов, которые отныне позволяют чаще призывать резервистов.

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