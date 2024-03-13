В Беларуси объявили неделю резервистов: количество военных сборов увеличилось

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  58232 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  64374 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  102243 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  105828 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  106060 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  121292 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120442 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118706 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  29930 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124656 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Полицейские на Львовщине разоблачили схему сбыта наркотиков в исправительной колонии и изъяли каннабиса на 10 млн грн

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12 марта 2024, 09:24  •  161714 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

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12 марта 2024, 06:25  •  187935 просмотра
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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  300985 просмотра

В Беларуси объявили неделю резервистов: количество военных сборов увеличилось

Беларусь объявила неделю сборов резервистов, причем более 200 резервистов уже направлены в такие воинские части, как механизированные бригады и полки связи, что свидетельствует об усилении военной активности.

Война •   •  10505 просмотра
В Беларуси объявили неделю резервистов: количество военных сборов увеличилось

Удар рф по Волчанску: предварительно, один человек пострадал

Один человек получил ранения в результате вражеского авиаудара, который разрушил жилые дома и магазин в Волчанске.

Война •   •  10009 просмотра
Удар рф по Волчанску: предварительно, один человек пострадал

Во время отопительного сезона в Украине значительно возросло потребление электроэнергии - Минэнерго

Украинская промышленность увеличила потребление электроэнергии во время отопительного сезона на 23% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об успешной ремонтной кампании и стабильном энергоснабжении.

Война •   •  12821 просмотра
Во время отопительного сезона в Украине значительно возросло потребление электроэнергии - Минэнерго

Полицейские на Львовщине разоблачили схему сбыта наркотиков в исправительной колонии и изъяли каннабиса на 10 млн грн

Во Львовской области полиция разоблачила схему незаконного оборота наркотиков, действовавшую из исправительной колонии, изъяв каннабис на 10 миллионов гривен и задержав всех членов преступной группировки.

Криминал и ЧП •   •  9972 просмотра
Полицейские на Львовщине разоблачили схему сбыта наркотиков в исправительной колонии и изъяли каннабиса на 10 млн грн

Коррозия металлических элементов и образование минеральных отложений: эксперт о причинах разрушения тоннеля "синей ветки" метро

Коррозия металлических элементов и образование минеральных отложений свидетельствуют о долговременных процессах, которые привели к разрушению тоннеля синей ветки Киевского метрополитена. Своевременное выявление негативных процессов и принятие соответствующих мер помогли бы избежать аварийной ситуации.

Общество •   •  12025 просмотра
Коррозия металлических элементов и образование минеральных отложений: эксперт о причинах разрушения тоннеля "синей ветки" метро

"Налог на трусость": Стефанчук высказался о привязке бронирования к уровню доходов

Председатель Верховной Рады допускает возможность изменения системы мобилизационной брони, чтобы она зависела от уровня дохода человека, но скептически относится к этой идее в историческом аспекте.

Война •   •  13487 просмотра
"Налог на трусость": Стефанчук высказался о привязке бронирования к уровню доходов

По Украине рекомендовали подготовить места массового отдыха на воде, в 7 областях продолжают запрет

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций продлила запрет на посещение мест массового отдыха на водных объектах в нескольких областях Украины из-за военного положения.

Общество •   •  11301 просмотра
По Украине рекомендовали подготовить места массового отдыха на воде, в 7 областях продолжают запрет

рф  не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ее пригласят – захарова

россия отказывается от участия в предложенной мирной конференции по Украине в Швейцарии, ссылаясь на проукраинскую позицию Швейцарии и поддержку антироссийских санкций.

Война •   •  12349 просмотра
рф  не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ее пригласят – захарова

Вторая фаза "турне": в легионе "Свобода России" об анонсированных ударах по военных целях в белгороде и курске

Легион "Свобода России" объявил удары по военным объектам в белгородской и курской областях вторым этапом своего "предвыборного турне", направленного на демилитаризацию приграничных районов, откуда ведутся обстрелы украинских городов.

Война •   •  11519 просмотра
Вторая фаза "турне": в легионе "Свобода России" об анонсированных ударах по военных целях в белгороде и курске

В Китай пытались вывезти редкую коллекцию украинских журналов о фотографии 1940-х годов - таможенники

Среди журналов, которые хотели вывезти, были экземпляры из библиотеки Вернадского и экземпляры из личного архива академика Богомольца.

Криминал и ЧП •   •  12038 просмотра
В Китай пытались вывезти редкую коллекцию украинских журналов о фотографии 1940-х годов - таможенники