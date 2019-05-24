В автобусе из Молдовы хотели провезти пять картин
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Пограничники и таможенники Украины и Молдовы на границе обнаружили пять картин неизвестных авторов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Инцидент произошел вчера в совместном пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".
Во время проверки автобуса молдавской регистрации, следовавшего из Молдовы в Украину, погранично-таможенная украинско-молдавская группа в сумке водителя обнаружила пять полотен с подписями разных авторов.
Мужчина - гражданин Молдовы, пояснил, что приобрел произведения искусства на одном из рынков Кишинева и намеревался привезти их в Украину.
Поскольку иностранец не имел никаких документов о происхождении картин, и с целью определения, ценны ли они, художественные произведения были изъяты правоохранителями Молдовы.
Напомним, через линию соприкосновения в зоне ООС везли музыкальные инструменты.