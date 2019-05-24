В автобусе из Молдовы хотели провезти пять картин

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 34986 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 55679 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 72549 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 86444 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121984 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111346 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137570 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144608 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130121 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130191 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
В автобусе из Молдовы хотели провезти пять картин

В автобусе из Молдовы хотели провезти пять картин

Киев  •  УНН

 • 8249 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Пограничники и таможенники Украины и Молдовы на границе обнаружили пять картин неизвестных авторов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Инцидент произошел вчера в совместном пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".

Во время проверки автобуса молдавской регистрации, следовавшего из Молдовы в Украину, погранично-таможенная украинско-молдавская группа в сумке водителя обнаружила пять полотен с подписями разных авторов.

Мужчина - гражданин Молдовы, пояснил, что приобрел произведения искусства на одном из рынков Кишинева и намеревался привезти их в Украину.

Поскольку иностранец не имел никаких документов о происхождении картин, и с целью определения, ценны ли они, художественные произведения были изъяты правоохранителями Молдовы.

Напомним, через линию соприкосновения в зоне ООС везли музыкальные инструменты.

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