В автобусі з Молдови хотіли провезти п'ять картин
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Прикордонники і митники України та Молдови на кордоні виявили п’ять картин невідомих авторів. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Інцидент стався учора у спільному пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".
Під час перевірки автобуса молдовської реєстрації, що прямував з Молдови в Україну, спільна прикордонно-митна українсько-молдовська оглядова група у сумці водія виявила п’ять полотен з підписами різних авторів.
Чоловік – громадянин Молдови, пояснив, що придбав витвори мистецтва на одному з ринків Кишинева та мав намір привезти їх в Україну.
Оскільки іноземець не мав жодних документів щодо походження картин, та з метою визначення чи становлять вони цінність, художні витвори були вилучені правоохоронцями Молдови.
Нагадаємо, через лінію зіткнення в зоні ООС везли музичні інструменти.