В Австрии начался третий локдаун из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Австрии, в субботу, в условиях пандемии COVID-19 начался уже третий локдаун после ослабления на Рождество. На ближайшие три недели в стране снова закрыли большинство магазинов, за исключением продовольственных и тех, которые продают товары повседневного спроса. Также останутся открытыми аптеки, банки и велосипедные мастерские, а парикмахерской закроют, пишет DW, передает УНН.
Жители смогут оставлять свои дома круглосуточно, но только по уважительным причинам. Среди них, в частности, занятия спортом или прогулки. Также жители страны должны существенно ограничить свои социальные контакты.
Между тем остальные магазины и учреждения культуры откроются уже 18 января, и в них смогут попасть только те люди, которые пройдут тестирование на коронавирус и получат отрицательный результат.
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“Я считаю, что тесты в ближайшие месяцы будут абсолютно нормальными явлениями, как чистка зубов ежедневно”, — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц и добавил, что ожидает третьей волны заражений коронавируса по всей Европе в начале 2021 года. По его мнению, жители страны частично “смогут вернуться к нормальному состоянию летом”.
При этом на время локдауна в стране будут работать многочисленные горнолыжные курорты. Впрочем, там смогут отдохнуть только местные жители из-за строгих правил карантина.
Согласно последним данным, всего в Австрии подтвердили более 350 тысяч заражений коронавирусом с начала епидмии в стране, 5843 человека умерли, а более 320 тыс. пациентов выздоровели.
Ранее из-за COVID-19 Израиль также ввел третий национальный локдаун.