В Австрии на будущей неделе созовут Совет нацбезопасности из-за шпионажа рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  101487 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  102470 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  106313 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  141693 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  105312 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  227878 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192357 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191447 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  422168 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140323 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

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В Кривом Роге вражеская ракета повредила линию электропередачи - Силы обороны юга

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Российские оккупанты нанесли 113 ударов по Сумской области за сутки

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255 украинских детей были изъяты социальными службами у родителей за рубежом, - Лубинец

255 украинских детей были изъяты социальными службами у родителей за рубежом, - Лубинец

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Публикации

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  395238 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  749102 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  693093 просмотра

В Австрии на будущей неделе созовут Совет нацбезопасности из-за шпионажа рф

Австрия созывает совет по национальной безопасности в связи с задержанием бывшего офицера разведки, подозреваемого в шпионаже в пользу ФСБ россии.

Новости Мира •   •  4157 просмотра
В Австрии на будущей неделе созовут Совет нацбезопасности из-за шпионажа рф

Бойцы "Омеги" уничтожили российскую технику с ПТРК "Стугна" и Javelin

Бойцы спецподразделения "Омега" точно уничтожили вражескую технику противотанковыми ракетами "Стугна" и Javelin на востоке Украины.

Война •   •  9946 просмотра
Бойцы "Омеги" уничтожили российскую технику с ПТРК "Стугна" и Javelin

Атаки беспилотников на российские НПЗ обусловили сокращение экспорта дизтоплива из россии - Ермак

Атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в россии являются основной причиной значительного сокращения экспорта российского дизельного топлива, считает Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины.

Война •   •  10660 просмотра
Атаки беспилотников на российские НПЗ обусловили сокращение экспорта дизтоплива из россии - Ермак

В Кривом Роге вражеская ракета повредила линию электропередачи - Силы обороны юга

Российская ракета повредила линию электропередач и вызвала пожар в Кривом Роге, в результате чего пострадал один гражданский человек.

Общество •   •  10548 просмотра
В Кривом Роге вражеская ракета повредила линию электропередачи - Силы обороны юга

Российские оккупанты нанесли 113 ударов по Сумской области за сутки

За сутки российские оккупанты 113 раз открывали огонь в Сумской области, обстреляв несколько населенных пунктов и ранив одного человека.

Общество •   •  10950 просмотра
Российские оккупанты нанесли 113 ударов по Сумской области за сутки

Украина увеличила производство дронов, поражающих цели за 1000 км - Федоров в интервью Welt

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в 2024 году производство беспилотников дальнего радиуса действия более 1000 км в Украине выросло в десять раз по сравнению с предыдущим годом.

Война •   •  10321 просмотра
Украина увеличила производство дронов, поражающих цели за 1000 км - Федоров в интервью Welt

255 украинских детей были изъяты социальными службами у родителей за рубежом, - Лубинец

255 украинских детей были отобраны от родителей местными социальными службами за рубежом по состоянию на 31 декабря 2023 года, причем наихудшая ситуация сложилась в Германии (71 случай), Польше (33), Италии (25), Чехии (24) и Швеции (17).

Новости из соцсетей •   •  11043 просмотра
255 украинских детей были изъяты социальными службами у родителей за рубежом, - Лубинец

Польские и украинские ученые начали изучать жизнь на морском дне Антарктики

Польские и украинские ученые собрали образцы морской фауны с антарктического морского дна на разных глубинах, чтобы изучить их генетический код, содержание металлов и устойчивость к воздействию климатических изменений.

Новости Мира •   •  13060 просмотра
Польские и украинские ученые начали изучать жизнь на морском дне Антарктики

Санду встретилась с Притцкер: говорили о роли Молдовы в процессе восстановления Украины

Молдова и США обсудили роль Молдовы в содействии экономическому восстановлению Украины через развитие инфраструктуры, в частности, автомобильных дорог и железных дорог, размещение компаний, участвующих в восстановлении Украины, а также привлечение инвестиций для развития экономики Молдовы.

Экономика •   •  17539 просмотра
Санду встретилась с Притцкер: говорили о роли Молдовы в процессе восстановления Украины

В России в полиции умер чеченец, задержанный после теракта в "Крокус Сити Холле"

Чеченец Асхаб Успанов, задержанный в Москве после теракта в "Крокус Сити Холле", умер под стражей в полиции через несколько часов после ареста, как утверждается, в результате пыток со стороны российских силовиков.

Общество •   •  17830 просмотра
В России в полиции умер чеченец, задержанный после теракта в "Крокус Сити Холле"