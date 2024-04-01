В Австрии на будущей неделе созовут Совет нацбезопасности из-за шпионажа рф

В Австрии 9 апреля созовут Совет нацбезопасности после задержания бывшего сотрудника спецслужбы Эгисто Отта, который мог шпионить на фсб. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в соцсети Х, передаёт УНН.

Имеются серьезные обвинения в шпионаже. С одной стороны, эти обвинения должны быть разъяснены судебными органами, а с другой стороны, необходима оценка и разъяснение того, какое влияние эти обвинения оказывают на ситуацию с безопасностью в Австрии. Поэтому 9 апреля я созову Совет национальной безопасности. - написал Нехаммер в соцсети X.

Детали

В интервью одному из австриских изданий он также заявил о том, что

"российские шпионские сети угрожают нашей стране, проникая в политические партии или объединения или эксплуатируя их".

В конце марта по австрийским СМИ прошла информация о задержание экс-сотрудника спецслужб по подозрению в шпионаже на пользу рф. Речь идет об Эгисто Отта.

По сведениям газеты Der Standard, Отт, в частности, подозревают в передаче ФСБ россии данных с телефонов трех высокопоставленных чиновников из австрийского министерства внутренних дел.

Мнформация была украдена летом 2022 года с устройств Михаэля Клойбмюллера, который в течение многих лет руководил офисом главы МВД Австрии, директора Федеральной полиции Михаэля Такача и главы Федерального ведомства по делам иммиграции и предоставления убежища Гернота Майера.

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Издание DW отмечает , что в начале марта имя бывшего разведчика промелькнуло в расследовании Der Spiegel и The Insider об экс-директоре финансовой компании Wirecard Яне Марсалеке (Jan Marsalek), который, по данным СМИ, на протяжении многих лет работал на российские спецслужбы.

По информации журналистов, Отт помог создать Марсалеку шпионскую ячейку для российских спецслужб, а также помогал следить за журналистом Христо Грозевым после публикации расследования об отравлении российского политика Алексея Навального сотрудниками ФСБ.