В Авдеевку направили дополнительный отряд бойцов Нацполиции - З.Шкиряк
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Авдеевку Донецкой области доставили дополнительный отряд бойцов Национальной полиции Украины. Такую информацию подтвердил в эфире "112 Украина" советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает УНН.
"В Авдеевку доставлен сводный отряд Национальной полиции, о количестве может сказать непосредственно глава Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, который в последние дни находился на месте событий", - сказал он.
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что и.о. главы НП Вадим Троян поручил руководителям подразделений Нацполиции и полиции Донецкой области создать резерв полицейских сил. При необходимости они смогут оперативно прибыть в город и выполнить возложенные на полицию задачи.
Как сообщал глава Донецкой ВГА П.Жебривский, по состоянию на 11:40 боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, режима тишины все еще нет.
Он также сообщил, что российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня. По его словам, есть предварительная информация о наступлении режима тишины в 12:00. Ремонтные бригады готовы сразу начать работы по восстановлению линий электропередач.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.