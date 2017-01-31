В Авдіїївку направили додатковий загін бійців Нацполіції - З.Шкіряк
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В Авдіївку Донецької області доправили додатковий загін бійців Національної поліції України. Таку інформацію підтвердив в ефірі "112 Україна" радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає УНН.
"В Авдіївку доправлено зведений загін Національної поліції, по кількості може сказати безпосередньо очільник Національної поліції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін, який останніми днями перебував на місці подій", - сказав він.
У прес-службі Нацполіції поінформували, що в.о. голови НП Вадим Троян доручив керівникам підрозділів Нацполіції і поліції Донецької області створити резерв поліцейських сил. При необхідності вони зможуть оперативно прибути в місто і виконати покладені на поліцію завдання.
Як повідомляв голова Донецької ВЦА П.Жебрівський, станом на 11:40 бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку із важкого озброєння, режиму тиші все ще нема.
Він також поінформував, що російська сторона не надала письмового підтвердження режиму припинення вогню. За його словами, є попередня інформація про настання режиму тиші о 12:00. Ремонтні бригади готові одразу розпочати роботи з відновлення ліній електропередач.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.