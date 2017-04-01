В Авдеевке до сих пор не удалось восстановить электроснабжение

“По состоянию на 07:00 1 апреля централизованное электроснабжение отсутствует. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс.м.куб объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ДСНС (привлечено 8 генераторов различной мощности),” — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.

Как отметил в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский: “На завтра (1 апреля — ред.) Мы снова пригласили режим тишины и электромонтажники пытаться восстановить ЛЭП.”