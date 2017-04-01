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В Авдеевке до сих пор не удалось восстановить электроснабжение

В Авдеевке до сих пор не удалось восстановить электроснабжение

Киев  •  УНН

 • 8608 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Авдеевке до сих пор отсутствует централизованное электроснабжение, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ДСНС Украины.

“По состоянию на 07:00 1 апреля централизованное электроснабжение отсутствует. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс.м.куб объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ДСНС (привлечено 8 генераторов различной мощности),” — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.

Как отметил в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский: “На завтра (1 апреля — ред.) Мы снова пригласили режим тишины и электромонтажники пытаться восстановить ЛЭП.”

 

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