В Авдеевке из-за обстрелов отсутствует централизованное электроснабжение - ГосЧС

"По состоянию на 7 ч. 16 марта централизованное электроснабжение отсутствует. Теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. ", - Говорится в сообщении.

Отмечается, что объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 8 генераторов ГосЧС.

В ГосЧС напомнили, что 14 марта в результате боевых действий произошел разрыв воздушной высоковольтной линии электропередач 110 кВ, в результате чего прекращено электроснабжение г. Авдеевка, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, какие централизованно обеспечивают водой и теплоснабжением город.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли Авдеевку , повреждено здание.