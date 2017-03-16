В Авдеевке из-за обстрелов отсутствует централизованное электроснабжение - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. По состоянию на 7:00 16 марта централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствует, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.
"По состоянию на 7 ч. 16 марта централизованное электроснабжение отсутствует. Теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. ", - Говорится в сообщении.
Отмечается, что объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 8 генераторов ГосЧС.
В ГосЧС напомнили, что 14 марта в результате боевых действий произошел разрыв воздушной высоковольтной линии электропередач 110 кВ, в результате чего прекращено электроснабжение г. Авдеевка, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, какие централизованно обеспечивают водой и теплоснабжением город.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли Авдеевку , повреждено здание.