В Авдеевку передали дополнительные полевые кухни и бензовозы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Авдеевку пограничники передали дополнительные полевые кухни и отправили бензовозы для перемещения топлива. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, отмечается, что полевые кухни для приготовления пищи передали сегодня пограничники Донецкого и Краматорского отряда. Их разместили в палаточном городке рядом с другими полевыми кухнями и пунктами обогрева представителей государственных служб и волонтерских организаций.
Кроме того, пограничники Житомирского отряда передали два бензовоза для перевозки дизтоплива, которое выделила местная власть.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.