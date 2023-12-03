В Авдеевке во время обстрела ранен мужчина, в селе Константиновка погибла женщина, еще одна получила ранения - прокуратура

Оккупанты из артиллерии убили одного и ранили двух жителей Авдеевки и села Константиновки - начато расследование. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

3 декабря 2023 года российская армия обстреляла г. Авдеевку. 64-летний местный житель получил сквозное осколочное ранение. На момент атаки мужчина находился в собственном дворе, который расположен вблизи зоны проведения боевых действий. действий.

Под вражеский обстрел попало также село Константиновка Покровского района. Женщина 70 лет получила огнестрельные осколочные раны, а ее 69-летняя односельчанка от полученных повреждений погибла на месте. Обоих пострадавших вражеский огонь застал на улице.

Прокуратура сообщает, что населенные пункты армия рф обстреляла, вероятно, с использованием ствольной артиллерии. Также взрывами повреждены частные домовладения.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

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