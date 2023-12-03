В Авдеевке во время обстрела ранен мужчина, в селе Константиновка погибла женщина, еще одна получила ранения - прокуратура
В Авдеевке и Константиновке в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб один гражданский человек и двое получили ранения, Донецкая областная прокуратура начала расследование.
За неделю украинские саперы обезвредили 828 взрывоопасных предметов
С 27 ноября по 3 декабря саперные подразделения в Украине обезвредили 828 взрывоопасных предметов и очистили 737,54 га территории. Всего с начала войны они обезвредили почти 90 тысяч взрывоопасных предметов на территории более 40 тысяч гектаров.
Йеменские хуситы атаковали беспилотниками военный корабль США и коммерческие суда Израиля в Красном море - Associated Press
Пентагон подтвердил ЗМЫ, что американский военный корабль USS Carney и несколько коммерческих судов подверглись нападению в Красном море. Атаковать их могли хуситы из Йемена.
российские войска атаковали Никопольский район из артиллерии и беспилотника
российские войска трижды атаковали Никопольский район с применением тяжелой артиллерии и беспилотника. К счастью жертв нет.
Из-за сильного снегопада в амстердамском аэропорту Схипхол отменяют десятки рейсов
Более 100 рейсов было отменено в амстердамском аэропорту Схипхол из-за снежной бури, а авиакомпания KLM отменила 65 дневных и вечерних рейсов.
ГСЧС внедряет приложение для оказания экстренной помощи людям с недостатками слуха
ГСЧС и Общественное Движение "Социальное единство" запустили проект, который поможет неслышащим украинцам получить помощь в чрезвычайной ситуации.
Гуменюк опровергла информацию об увольнении с должности спикера Сил обороны Юга
Наталья Гуменюк опровергла сообщение о своем увольнении с должности спикера оперативного командования "Юг", подтвердив, что остается на должности.
Украина открыла свой павильон на полях Климатического саммита СОР28 и присоединилась к Декларации саммита
Украинский павильон открылся на COP28 в Дубае. Он подчеркнет устойчивость Украины к войне и климатическому кризису. Также Украина присоединилась к Декларации саммит, стремясь продемонстрировать свою активную роль в климатической повестке дня.
Облачно с прояснениями, на дорогах местами гололедица: прогноз погоды в Украине на 4 декабря
В Украине 4 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, за исключением небольшого дождя и мокрого снега в Крыму и Приазовье, а также небольшого снега на Закарпатье. В некоторых регионах на дорогах будет гололедица.
В Херсоне растет количество жертв и пострадавших в результате российского обстрела жилых кварталов
В результате российских обстрелов в Херсоне два человека погибли и семеро получили ранения, пострадавшим оказывается медицинская помощь в больницах; среди погибших есть пожилая женщина.